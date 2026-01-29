Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Rücknahme Vermisstenfahndung
Erfurt (ots)
Die am 28.01.2026 in Erfurt als vermisst gemeldete 66jährige Dame konnte durch Passanten im Stadtgebiet Erfurt aufgegriffen und in der Folge zurückgeführt werden. Die Polizei bedankt sich bei allen Hinweisgebern. (MF)
