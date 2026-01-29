LPI-EF: Rücknahme Vermisstenfahndung

Erfurt (ots) - Im Zeitraum von Montagabend (26.01.2026) bis Dienstagvormittag (27.01.2026) kam es in der Erfurter Altstadt zu einem Einbruch in ein Restaurant. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten unbekannte Täter vermutlich über ein Fenster im Erdgeschoss in das Objekt. Im Inneren durchsuchten sie eine Schublade und entwendeten daraus u. a. zwei Geldbörsen mit Bargeld sowie eine Trinkgeldkasse. Der Gesamtwert ...

