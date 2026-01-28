Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Restaurant in der Erfurter Altstadt

Erfurt (ots)

Im Zeitraum von Montagabend (26.01.2026) bis Dienstagvormittag (27.01.2026) kam es in der Erfurter Altstadt zu einem Einbruch in ein Restaurant. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten unbekannte Täter vermutlich über ein Fenster im Erdgeschoss in das Objekt. Im Inneren durchsuchten sie eine Schublade und entwendeten daraus u. a. zwei Geldbörsen mit Bargeld sowie eine Trinkgeldkasse. Der Gesamtwert des Diebesguts wurde mit etwa 680 Euro beziffert. Die Kriminalpolizei sicherte am Tatort Spuren und nahm die Ermittlungen wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls auf. (DS)

