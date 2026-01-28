PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mehrere Einbruchsversuche in Erfurter Kleingartenanlagen

Erfurt (ots)

Unbekannte Täter versuchten in den vergangenen Tagen, in insgesamt vier Gartenlauben in Erfurt einzubrechen. Drei der Taten ereigneten sich im Zeitraum vom 25.01.2026 bis 27.01.2026 in einer Kleingartenanlage im Löbauer Weg. Dort scheiterten die Täter beim Versuch, in die Lauben einzudringen, hinterließen jedoch Sachschäden durch eingeschlagene Fensterscheiben, eine aufgebrochene Tür sowie Hebelspuren an einem Fensterrahmen. Der entstandene Schaden wurde auf etwa 500 Euro geschätzt. Ein weiterer Einbruchsversuch ereignete sich im gleichen Zeitraum in einer Kleingartenanlage im Oschatzer Weg. Auch hier wurde gewaltsam ein Gartenschuppen und eine Laube geöffnet. Entwendet wurde nichts, der Schaden beläuft sich auf rund 200 Euro. Die Polizei ermittelt in allen Fällen wegen besonders schweren Falls des Diebstahls.

Gerade in der winterlichen Gartensaison rät die Polizei dazu, Gartenlauben und Schuppen regelmäßig zu kontrollieren und nach Möglichkeit einbruchhemmend zu sichern. Wertgegenstände sollten nicht sichtbar gelagert werden. Zudem ist es sinnvoll, verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe von Kleingartenanlagen zeitnah der Polizei zu melden. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
