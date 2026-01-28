PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-EF: Täterin flüchtet ohne Rucksack nach räuberischem Diebstahl

Erfurt (ots)

Dienstagvormittag kam es in einem Supermarkt in der Thälmannstraße in Erfurt zu einem räuberischen Diebstahl. Eine bislang unbekannte Frau entwendete gegen 11:00 Uhr Unterwäsche im Wert von knapp 17 Euro und verließ anschließend das Geschäft. Eine Mitarbeiterin bemerkte den Diebstahl, folgte der Täterin und versuchte, sie durch Ziehen an ihrem Rucksack aufzuhalten. Die Unbekannte versuchte daraufhin, mit einem türkisfarbenen Mountainbike zu flüchten. Es kam zu einem kurzen Gerangel, bei dem es der Mitarbeiterin gelang, den Rucksack der Täterin an sich zu nehmen. Die Täterin entfernte sich daraufhin mit dem Fahrrad in unbekannte Richtung. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte die Diebin nicht mehr festgestellt werden. Die Ermittlungen dauern an. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

