Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auto rutscht durch Bankschranke

Landkreis Sömmerda (ots)

Heute Morgen (27.01.2026) kam es im Landkreis Sömmerda zu einem Verkehrsunfall an einer Bahnschranke. Eine 34-jährige VW-Fahrerin befuhr gegen 07:00Uhr die Rastenberger Straße in Buttstädt. Nach bisherigen Erkenntnissen rutschte sie aufgrund der winterglatten Fahrbahn durch die bereits geschlossene Schranke und beschädigte diese dabei. Der VW kam noch vor den Schienen zum Stehen, glücklicherweise waren keine Personenschäden zu verzeichnen. Der entstandene Sachschaden an der Schrankenanlage wurde auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Auch an dem VW entstand unfallbedingter Sachschaden. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

