LPI-EF: Pedelec aus Keller in Erfurt gestohlen

Erfurt (ots)

In einem Mehrfamilienhaus in der Nordhäuser Straße in Erfurt kam es vergangenes Wochenende zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls. Unbekannte verschafften sich mit Gewalt Zutritt zu dem Gebäude. Anschließend drangen sie in den Kellerbereich vor, durchtrennten das Zahlenschloss eines dort abgestellten Pedelecs der Marke "Cube" und entwendeten das Fahrrad im Wert von etwa 3.500 Euro. Der entstandene Sachschaden wurde mit rund 550 Euro beziffert. Die Polizei hat das Pedelec zur Fahndung ausgeschrieben und die Ermittlungen aufgenommen. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Alle Meldungen Alle
  • 27.01.2026 – 15:00

    LPI-EF: Auto rutscht durch Bankschranke

    Landkreis Sömmerda (ots) - Heute Morgen (27.01.2026) kam es im Landkreis Sömmerda zu einem Verkehrsunfall an einer Bahnschranke. Eine 34-jährige VW-Fahrerin befuhr gegen 07:00Uhr die Rastenberger Straße in Buttstädt. Nach bisherigen Erkenntnissen rutschte sie aufgrund der winterglatten Fahrbahn durch die bereits geschlossene Schranke und beschädigte diese dabei. Der VW kam noch vor den Schienen zum Stehen, ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 14:59

    LPI-EF: Diebe brechen in Bürogebäude ein

    Erfurt (ots) - Ein Bürogebäude in der Andreasvorstadt wurde am Wochenende zum Ziel unbekannter Diebe in Erfurt. Die Einbrecher verschafften sich im Tatzeitraum von Freitag (23.01.2026) bis gestern (26.01.2026) mit Gewalt Zutritt zu dem Objekt in der Bergstraße. Sie brachen mehrere Büros auf und stahlen aus diesen u. a. Laptops und Bargeld. Der Wert der Beute wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 14:59

    LPI-EF: Versuchter Diebstahl aus Gaststätte

    Erfurt (ots) - Am vergangenen Wochenende versuchten Unbekannte erfolglos, in ein Restaurant im Erfurter Stadtteil Andreasvorstadt einzubrechen. Die Täter beschädigten zunächst eine Fensterscheibe der Gaststätte in der Karlstraße. Aufgrund zusätzlicher Sicherungen scheiterte der Einbruch und sie flüchteten unerkannt sowie ohne Beute. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Die Polizei sicherte ...

    mehr
