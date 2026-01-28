Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Pedelec aus Keller in Erfurt gestohlen
Erfurt (ots)
In einem Mehrfamilienhaus in der Nordhäuser Straße in Erfurt kam es vergangenes Wochenende zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls. Unbekannte verschafften sich mit Gewalt Zutritt zu dem Gebäude. Anschließend drangen sie in den Kellerbereich vor, durchtrennten das Zahlenschloss eines dort abgestellten Pedelecs der Marke "Cube" und entwendeten das Fahrrad im Wert von etwa 3.500 Euro. Der entstandene Sachschaden wurde mit rund 550 Euro beziffert. Die Polizei hat das Pedelec zur Fahndung ausgeschrieben und die Ermittlungen aufgenommen. (DS)
