Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Versuchter Diebstahl aus Gaststätte
Erfurt (ots)
Am vergangenen Wochenende versuchten Unbekannte erfolglos, in ein Restaurant im Erfurter Stadtteil Andreasvorstadt einzubrechen. Die Täter beschädigten zunächst eine Fensterscheibe der Gaststätte in der Karlstraße. Aufgrund zusätzlicher Sicherungen scheiterte der Einbruch und sie flüchteten unerkannt sowie ohne Beute. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und hat Ermittlungen wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. (SO)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell