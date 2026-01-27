LPI-EF: Versuchter Diebstahl aus Gaststätte

Erfurt (ots) - Gestern Nachmittag (26.01.2026) erwischte die Polizei in Erfurt einen betrunkenen VW-Fahrer im Stadtteil Daberstedt. Der 47-Jährige war gegen 16:00 Uhr mit seinem Auto im Sorbenweg unterwegs gewesen, als er in eine Verkehrskontrolle geriet. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,8 Promille. Die Polizisten untersagten dem 47-Jährigen daraufhin die Weiterfahrt. Der Mann muss sich nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. Im Falle der ...

