Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unfall auf winterglatter Fahrbahn

Erfurt (ots)

Gestern Abend (26.01.2026) ereignete sich kurz nach 19:15 Uhr ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in Erfurt. Nach bisherigen Erkenntnissen verlor ein 19-jähriger Opel-Fahrer auf der winterglatten Fahrbahn der Nordhäuser Straße beim Spurwechsel die Kontrolle über sein Auto. Der Wagen kollidierte daraufhin mit einem am Straßenrand geparkten Lkw und in der weiteren Folge mit dem Verteilerkasten einer Ampel. Insgesamt entstand durch den Unfall ein Sachschaden von etwa 33.000 Euro. Der 19-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern derzeit noch an. (SO)

