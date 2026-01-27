PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-EF: Diebe stehlen Autokennzeichen

Erfurt (ots)

Wie der Polizei gestern mitgeteilt wurde, wurden am vergangenen Wochenende in Erfurt Kennzeichen gestohlen. Im Tatzeitraum von Freitag (23.01.2026) bis Montag (26.01.2026) machten sich Unbekannte an einem VW zu schaffen, der in der Schottenstraße abgestellt war. Die Täter demontierten die vordere Kennzeichentafel des Autos und flüchteten anschließend unerkannt vom Tatort. Die Polizei fahndet nun im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen Diebstahls nach dem Kennzeichen. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

