Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Diebe stehlen Autokennzeichen
Erfurt (ots)
Wie der Polizei gestern mitgeteilt wurde, wurden am vergangenen Wochenende in Erfurt Kennzeichen gestohlen. Im Tatzeitraum von Freitag (23.01.2026) bis Montag (26.01.2026) machten sich Unbekannte an einem VW zu schaffen, der in der Schottenstraße abgestellt war. Die Täter demontierten die vordere Kennzeichentafel des Autos und flüchteten anschließend unerkannt vom Tatort. Die Polizei fahndet nun im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen Diebstahls nach dem Kennzeichen. (SO)
