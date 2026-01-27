PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Durchsuchungsmaßnahmen in Rastenberg (Landkreis Sömmerda)

Landkreis Sömmerda/Erfurt (ots)

Seit dem frühen Dienstagmorgen (27.01.2026) liefen in Rastenberg im Landkreis Sömmerda Durchsuchungsmaßnahmen im Zusammenhang mit einem Ermittlungsverfahren wegen des bandenmäßigen Anbaus von Cannabis. Ziel war ein Objekt, das nach bisherigen Erkenntnissen von einer in Hessen ansässigen albanischen Tätergruppierung genutzt wurde. Die Maßnahmen erfolgten im Rahmen eines gemeinsamen Ermittlungsverfahrens der Kriminalpolizeiinspektion Erfurt und der Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf. Grundlage für die Durchsuchung in Rastenberg war ein richterlicher Beschluss des Amtsgerichts Erfurt gewesen. Im Objekt stießen die Einsatzkräfte auf eine professionelle Indoor-Plantage mit mehreren hundert Cannabispflanzen. Im Zuge des Einsatzes konnte zudem ein 24-jähriger albanischer Tatverdächtiger vorläufig festgenommen werden. Neben Beamten der Kriminalpolizeiinspektion Erfurt war auch die Thüringer Bereitschaftspolizei in Rastenberg im Einsatz. (DS)

Landespolizeiinspektion Erfurt
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt

