Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zigarettenautomat in Schwerstedt gesprengt

Landkreis Sömmerda (ots)

Donnerstagnacht (22.01.2026) wurde ein Zigarettenautomat im Landkreis Sömmerda zum Ziel unbekannter Diebe. Die Täter sprengten den Automaten in der Ortslage Schwerstedt und stahlen anschließend eine unbekannte Menge Zigaretten und Bargeld. In der weiteren Folge flüchteten sie unerkannt vom Tatort. Die Polizei sicherte Spuren und nahm die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls sowie der Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion auf. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. (SO)

