Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Positiver Drogenvortest nach Verkehrsunfall

Erfurt (ots)

Am Samstag (24.01.2026) kam es im Erfurter Stadtteil Herrenberg zu einem Verkehrsunfall. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte ein 25-jähriger Seat-Fahrer gegen 12:50 Uhr in der Blücherstraße seitlich mit einem am Straßenrand abgestellten Audi. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 16.000 Euro. Der Seat-Fahrer gab an, einer Katze ausgewichen zu sein, welche die Fahrbahn querte. Ein Drogenvortest ergab bei dem 25-Jährigen ein positives Ergebnis auf den Konsum von Amphetamin. Der Mann musste sich auf einer Polizeidienststelle einer Blutentnahme unterziehen, außerdem beschlagnahmten die Polizisten seinen Führerschein. Gegen ihn wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. (SO)

