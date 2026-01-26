PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Positiver Drogenvortest nach Verkehrsunfall

Erfurt (ots)

Am Samstag (24.01.2026) kam es im Erfurter Stadtteil Herrenberg zu einem Verkehrsunfall. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte ein 25-jähriger Seat-Fahrer gegen 12:50 Uhr in der Blücherstraße seitlich mit einem am Straßenrand abgestellten Audi. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 16.000 Euro. Der Seat-Fahrer gab an, einer Katze ausgewichen zu sein, welche die Fahrbahn querte. Ein Drogenvortest ergab bei dem 25-Jährigen ein positives Ergebnis auf den Konsum von Amphetamin. Der Mann musste sich auf einer Polizeidienststelle einer Blutentnahme unterziehen, außerdem beschlagnahmten die Polizisten seinen Führerschein. Gegen ihn wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 26.01.2026 – 13:47

    LPI-EF: Ladendiebstahl mit anschließender Körperverletzung

    Erfurt (ots) - Freitagnachmittag (23.01.2026) kam es in einem Erfurter Kaufhaus zu einem Ladendiebstahl mit anschließender körperlicher Auseinandersetzung. Zwei Männer stahlen zunächst ein Paar Turnschuhe im Wert von etwa 70 Euro und flüchteten anschließend. Ein 33-jähriger Ladendetektiv ertappte die Tatverdächtigen und stellte einen der beiden nach kurzer Verfolgung. Als der Ladendetektiv den 36-jährigen Dieb zu ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 13:47

    LPI-EF: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an Auto

    Erfurt (ots) - Am Wochenende wurde ein Auto im Erfurter Stadtteil Johannesplatz beschädigt. Unbekannte schlugen im Tatzeitraum von Freitag (18:15 Uhr) bis Samstag (15:20 Uhr) die Heckscheibe eines Opels ein. Das Auto war auf dem Parkplatz eines Karate-Studios in der Martin-Niemöller-Straße abgestellt gewesen. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und sucht nun Zeugen, die Hinweise geben ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 09:21

    LPI-EF: Polizisten stellen vier Einbrecher in Erfurt

    Erfurt (ots) - Am Samstagabend stellte die Polizei in Erfurt vier Einbrecher auf frischer Tat. Die Jugendlichen und Heranwachsenden im Alter von 13 bis 18 Jahren hatten es auf ein Schulgebäude in der Berliner Straße abgesehen. Offenbar rechneten sie nicht damit, dass die Alarmanlage aktiviert war. Nachdem um 19:55 Uhr der Alarm ausgelöst worden war, fuhren mehrere Streifenwagen zum Tatort. Dort trafen Polizisten die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren