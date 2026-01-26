Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ladendiebstahl mit anschließender Körperverletzung

Erfurt (ots)

Freitagnachmittag (23.01.2026) kam es in einem Erfurter Kaufhaus zu einem Ladendiebstahl mit anschließender körperlicher Auseinandersetzung. Zwei Männer stahlen zunächst ein Paar Turnschuhe im Wert von etwa 70 Euro und flüchteten anschließend. Ein 33-jähriger Ladendetektiv ertappte die Tatverdächtigen und stellte einen der beiden nach kurzer Verfolgung. Als der Ladendetektiv den 36-jährigen Dieb zu seinem Büro führen wollte, schlug ihm dieser ins Gesicht. Anschließend setzte der Ladendetektiv einen Schlagstock gegen den 36-Jährigen ein. Der zweite Tatverdächtige konnte unerkannt flüchten. Die Polizei ermittelt gegen alle Beteiligten wegen Diebstahls sowie gefährlicher Körperverletzung. (SO)

