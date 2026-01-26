Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an Auto

Erfurt (ots)

Am Wochenende wurde ein Auto im Erfurter Stadtteil Johannesplatz beschädigt. Unbekannte schlugen im Tatzeitraum von Freitag (18:15 Uhr) bis Samstag (15:20 Uhr) die Heckscheibe eines Opels ein. Das Auto war auf dem Parkplatz eines Karate-Studios in der Martin-Niemöller-Straße abgestellt gewesen. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und sucht nun Zeugen, die Hinweise geben können. Diese werden gebeten sich unter Angabe der Vorgangsnummer 0020662 beim Inspektionsdienst Nord (Tel.: 0361/7840-0) zu melden. (SO)

