PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrsunfälle aufgrund von Glatteis

Erfurt (ots)

Am Samstagabend kam es im Zuständigkeitsbereich des Inspektionsdienstes Nord innerhalb kurzer Zeit zu insgesamt sieben Verkehrsunfällen. Hauptursache in diesem Zusammenhang war Glatteis. Einen Unfallschwerpunkt bildete der Stadtteil Andreasvorstadt. Dort kollidierten unter anderem drei Fahrzeugführer zu unterschiedlichen Zeitpunkten mit dem am Fahrbahnrand geparkten VW Eos eines 37-jährigen Fahrzeughalters. Trotz der vergleichsweise hohen Anzahl an Verkehrsunfällen blieben alle beteiligten Personen unverletzt. Angaben zur Höhe der entstandenen Sachschäden können derzeit noch nicht gemacht werden. Gegen die jeweiligen Unfallverursacher wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.(ER)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Nord
Telefon: 0361 7840 0
E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-nord@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 25.01.2026 – 12:11

    LPI-EF: Biss-Attacke bei Feierlichkeit - alkoholisierte Frau greift Helfer*innen an

    Erfurt (ots) - Zu einem ungewöhnlichen und handgreiflichen Zwischenfall kam es in der Nacht zu Sonntag in der Wilhelm-Busch-Straße in Erfurt. Eine 24-jährige Frau sorgte bei einer Feierlichkeit aufgrund erheblichen Alkoholkonsums für Aufsehen. Nach bisherigen Erkenntnissen begann die junge Frau, sich trotz winterlicher Minusgrade auszuziehen und beabsichtigte ...

    mehr
  • 25.01.2026 – 12:10

    LPI-EF: Schockanruf nicht auf den Leim gegangen

    Vogelsberg (ots) - Eine 74 Jahre alte Frau wurde am Freitagabend von einer ihr unbekannten Frau angerufen, die sich als Polizistin ausgab und ihr mitteilte, dass ihre Enkelin einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht haben soll. Um die Festnahme zu entgehen, wurde die ältere Dame nach Geld und Schmuck befragt um die Enkelin auslösen zu können. Darauf ging die Frau aber nicht ein und das Gespräch wurde beendet. Ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren