LPI-EF: Verkehrsunfälle aufgrund von Glatteis

Vogelsberg (ots) - Eine 74 Jahre alte Frau wurde am Freitagabend von einer ihr unbekannten Frau angerufen, die sich als Polizistin ausgab und ihr mitteilte, dass ihre Enkelin einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht haben soll. Um die Festnahme zu entgehen, wurde die ältere Dame nach Geld und Schmuck befragt um die Enkelin auslösen zu können. Darauf ging die Frau aber nicht ein und das Gespräch wurde beendet. Ein ...

