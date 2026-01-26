Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Verkehrsunfälle aufgrund von Glatteis
Erfurt (ots)
Am Samstagabend kam es im Zuständigkeitsbereich des Inspektionsdienstes Nord innerhalb kurzer Zeit zu insgesamt sieben Verkehrsunfällen. Hauptursache in diesem Zusammenhang war Glatteis. Einen Unfallschwerpunkt bildete der Stadtteil Andreasvorstadt. Dort kollidierten unter anderem drei Fahrzeugführer zu unterschiedlichen Zeitpunkten mit dem am Fahrbahnrand geparkten VW Eos eines 37-jährigen Fahrzeughalters. Trotz der vergleichsweise hohen Anzahl an Verkehrsunfällen blieben alle beteiligten Personen unverletzt. Angaben zur Höhe der entstandenen Sachschäden können derzeit noch nicht gemacht werden. Gegen die jeweiligen Unfallverursacher wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.(ER)
