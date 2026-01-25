Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugensuche nach Verkehrsunfall

Erfurt (ots)

Am 25.01.2026 gegen 09:45 Uhr kam es auf der Verbindungsstraße zwischen Erfurt und Egstedt zu einem Verkehrsunfall. Hierbei kam ein stadtauswärts fahrender Ford Mondeo nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Fahrer konnte sich glücklicherweise selbst aus dem Fahrzeug befreien. Er flüchtete in der Folge jedoch, als sich couragierte Ersthelfer um ihn kümmern wollten. Der unbekannte wies offensichtliche Gesichtsverletzungen auf. Nach eigenem Bekunden war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Zudem waren die angebrachten Kennzeichen des Pkw gestohlen und das Fahrzeug selbst nicht versichert.

Die Fahrer entfernte sich fußläufig mehrere hundert Meter von der Unfallstelle. Er wurde per Anhalter von einem braunen VW mitgenommen und fuhr Richtung Süden davon.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, vor allem dem bisher unbekannten Nutzers des braunen VW. Diese werden gebeten sich unter Angabe der Einsatznummer 26019386 beim Inspektionsdienst Süd zu melden. (MF)

