PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugensuche nach Verkehrsunfall

LPI-EF: Zeugensuche nach Verkehrsunfall
  • Bild-Infos
  • Download

Erfurt (ots)

Am 25.01.2026 gegen 09:45 Uhr kam es auf der Verbindungsstraße zwischen Erfurt und Egstedt zu einem Verkehrsunfall. Hierbei kam ein stadtauswärts fahrender Ford Mondeo nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Fahrer konnte sich glücklicherweise selbst aus dem Fahrzeug befreien. Er flüchtete in der Folge jedoch, als sich couragierte Ersthelfer um ihn kümmern wollten. Der unbekannte wies offensichtliche Gesichtsverletzungen auf. Nach eigenem Bekunden war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Zudem waren die angebrachten Kennzeichen des Pkw gestohlen und das Fahrzeug selbst nicht versichert.

Die Fahrer entfernte sich fußläufig mehrere hundert Meter von der Unfallstelle. Er wurde per Anhalter von einem braunen VW mitgenommen und fuhr Richtung Süden davon.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, vor allem dem bisher unbekannten Nutzers des braunen VW. Diese werden gebeten sich unter Angabe der Einsatznummer 26019386 beim Inspektionsdienst Süd zu melden. (MF)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Süd
Telefon: 0361 5743-23100
E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-sued@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 25.01.2026 – 12:11

    LPI-EF: Biss-Attacke bei Feierlichkeit - alkoholisierte Frau greift Helfer*innen an

    Erfurt (ots) - Zu einem ungewöhnlichen und handgreiflichen Zwischenfall kam es in der Nacht zu Sonntag in der Wilhelm-Busch-Straße in Erfurt. Eine 24-jährige Frau sorgte bei einer Feierlichkeit aufgrund erheblichen Alkoholkonsums für Aufsehen. Nach bisherigen Erkenntnissen begann die junge Frau, sich trotz winterlicher Minusgrade auszuziehen und beabsichtigte ...

    mehr
  • 25.01.2026 – 12:10

    LPI-EF: Schockanruf nicht auf den Leim gegangen

    Vogelsberg (ots) - Eine 74 Jahre alte Frau wurde am Freitagabend von einer ihr unbekannten Frau angerufen, die sich als Polizistin ausgab und ihr mitteilte, dass ihre Enkelin einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht haben soll. Um die Festnahme zu entgehen, wurde die ältere Dame nach Geld und Schmuck befragt um die Enkelin auslösen zu können. Darauf ging die Frau aber nicht ein und das Gespräch wurde beendet. Ein ...

    mehr
  • 25.01.2026 – 12:10

    LPI-EF: Straßenverkehrsgefährdung auf der B 7 - Zeugenaufruf

    Erfurt (ots) - In den frühen Morgenstunden des 24.01.2026 kam es gegen 03:35 Uhr auf der Bundesstraße 7 zwischen den Ortslagen Frienstedt und Schmira zu einem folgenlosen Gefährdungsdelikt. Ein unbekannter Pkw befuhr die B7 in Richtung Gotha und überholte wenige hundert Meter vor der Ortschaft Frienstedt ein weiteres Kraftfahrzeug. Ein entgegenkommender Pkw konnte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren