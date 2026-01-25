PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-EF: Straßenverkehrsgefährdung auf der B 7 - Zeugenaufruf

Erfurt (ots)

In den frühen Morgenstunden des 24.01.2026 kam es gegen 03:35 Uhr auf der Bundesstraße 7 zwischen den Ortslagen Frienstedt und Schmira zu einem folgenlosen Gefährdungsdelikt. Ein unbekannter Pkw befuhr die B7 in Richtung Gotha und überholte wenige hundert Meter vor der Ortschaft Frienstedt ein weiteres Kraftfahrzeug. Ein entgegenkommender Pkw konnte eine Kollision nur durch ein Ausweichmanöver auf den Grünstreifen vermeiden. Der Raser musste ebenfalls die Fahrbahn auf die grasbewachsene Bankette verlassen und flüchtete weiter in Fahrtrichtung Gotha.

Lediglich durch eine Verkettung günstiger Umstände konnte ein folgenschwerer Zusammenstoß abgewendet werden. Bei dem gesuchten Fahrzeug soll es sich um einen silberfarbenen Kleinwagen handeln. Wenn Sie Angaben zu dem Fahrzeug tätigen können, bzw. das Überholmanöver oder die Straßenverkehrsgefährdung beobachtet haben, wenden Sie sich bitte unter Angabe der Vorgangsnummer 20414/2026 an eine Polizeidienststelle. (PH)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Nord
Telefon: 0361 7840 0
E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-nord@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

