Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Biss-Attacke bei Feierlichkeit - alkoholisierte Frau greift Helfer*innen an

Erfurt (ots)

Zu einem ungewöhnlichen und handgreiflichen Zwischenfall kam es in der Nacht zu Sonntag in der Wilhelm-Busch-Straße in Erfurt. Eine 24-jährige Frau sorgte bei einer Feierlichkeit aufgrund erheblichen Alkoholkonsums für Aufsehen.

Nach bisherigen Erkenntnissen begann die junge Frau, sich trotz winterlicher Minusgrade auszuziehen und beabsichtigte anschließend, das Etablissement zu verlassen. Eine 28-jährige Frau, die einen gesundheitlichen Schaden verhindern wollte, versuchte die alkoholisierte 24-Jährige am Weggehen zu hindern. Diese reagierte jedoch äußerst aggressiv und biss der 28-Jährigen in die Hand.

Als ein 42-jähriger Mann hinzukam, um die Situation zu beruhigen und unterstützend einzugreifen, wurde auch dieser von der 24-Jährigen in die Hand gebissen.

Die alarmierten Einsatzkräfte konnten die Situation schließlich unter Kontrolle bringen. Die alkoholisierte Frau wurde der weiteren medizinischen Betreuung zugeführt. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Die beiden Geschädigten erlitten leichte Verletzungen.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, dass übermäßiger Alkoholkonsum nicht nur die eigene Gesundheit gefährdet, sondern auch zu gefährlichen Situationen für unbeteiligte Dritte führen kann. (FH)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Süd
Telefon: 0361 5743-23100
E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-sued@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt

