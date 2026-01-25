Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schockanruf nicht auf den Leim gegangen

Vogelsberg (ots)

Eine 74 Jahre alte Frau wurde am Freitagabend von einer ihr unbekannten Frau angerufen, die sich als Polizistin ausgab und ihr mitteilte, dass ihre Enkelin einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht haben soll. Um die Festnahme zu entgehen, wurde die ältere Dame nach Geld und Schmuck befragt um die Enkelin auslösen zu können. Darauf ging die Frau aber nicht ein und das Gespräch wurde beendet. Ein finanzieller Schaden entstand der Frau somit nicht. Letztendlich stellte sich der Sachverhalt als versuchter Betrug dar und wurde zur Anzeige gebracht. (FR)

