PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: PKW erfasst Radfahrer - leichte Verletzungen bei Verkehrsunfall

Erfurt (ots)

Am Freitag, den 23.01.2026 kam es in den frühen Morgenstunden zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Radfahrer. Hierbei ist ein 41-jähriger Erfurter mit seinem Fahrrad in der Arnstädter Straße stadtauswärts auf dem dortigen Radweg unterwegs gewesen. Zeitgleich befuhr der 55-jährige Autofahrer selbige Straße in der Gegenrichtung. Auf dem Streckenabschnitt zwischen der Goethestraße und der Schillerstraße bog der Kraftfahrzeugführer verbotswidrig nach links ab und kollidierte in der Folge mit dem entgegenkommenden Radfahrer. Hierbei wurde der 41-Jährige leicht verletzt und zusätzlich entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Der Fahrer des PKWs hat sich nun aufgrund der fahrlässigen Körperverletzung im Strafverfahren zu verantworten.(JJ)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Süd
Telefon: 0361 5743-23100
E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-sued@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 24.01.2026 – 04:05

    LPI-EF: Trunkenheitsfahrten in Erfurt

    Erfurt (ots) - In der Nacht vom 23. auf den 24.Januar 2026 stellte die Polizei im Rahmen von Streifentätigkeiten drei Fahrzeugführer fest, die unter Alkoholeinfluss am Straßenverkehr teilnahmen. Ein 48-jähriger Mann führte im Stadtteil Ilversgehofen einen Pkw mit 0,62 Promille. Zudem stellte sich heraus, dass dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Fortfolgend konnten im Stadtteil Hohenwinden ein ...

    mehr
  • 23.01.2026 – 22:07

    LPI-EF: Aufhebung der Öffentlichkeitsfahndung nach 41-Jahrigem

    Erfurt (ots) - Der seit dem frühen Nachmittag des 23.01.2026 vermisste 41-Jährige konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Polizei bedankt sich bei allen Hinweisgenebern. (FH) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt Inspektionsdienst Süd Telefon: 0361 5743-23100 E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-sued@polizei.thueringen.de ...

    mehr
  • 23.01.2026 – 10:58

    LPI-EF: Betrunken, berauscht und ohne Fahrerlaubnis

    Landkreis Sömmerda/Sömmerda (ots) - Im Rahmen ihrer Streifentätigkeit erwischten Polizeibeamte Donnerstagabend (22.01.2026) zwei betrunkene und berauschte Autofahrer. Den Anfang machte ein 38-jährigen Skoda-Fahrer. Der Mann wurde gegen 19:40 Uhr in Andisleben kontrolliert. Er wies eine Atemalkoholkonzentration von knapp 0,7 Promille auf und stand zudem unter dem Einfluss von Drogen. Darüber hinaus war er nicht im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren