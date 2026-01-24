Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: PKW erfasst Radfahrer - leichte Verletzungen bei Verkehrsunfall

Erfurt (ots)

Am Freitag, den 23.01.2026 kam es in den frühen Morgenstunden zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Radfahrer. Hierbei ist ein 41-jähriger Erfurter mit seinem Fahrrad in der Arnstädter Straße stadtauswärts auf dem dortigen Radweg unterwegs gewesen. Zeitgleich befuhr der 55-jährige Autofahrer selbige Straße in der Gegenrichtung. Auf dem Streckenabschnitt zwischen der Goethestraße und der Schillerstraße bog der Kraftfahrzeugführer verbotswidrig nach links ab und kollidierte in der Folge mit dem entgegenkommenden Radfahrer. Hierbei wurde der 41-Jährige leicht verletzt und zusätzlich entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Der Fahrer des PKWs hat sich nun aufgrund der fahrlässigen Körperverletzung im Strafverfahren zu verantworten.(JJ)

