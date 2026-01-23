Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunken, berauscht und ohne Fahrerlaubnis

Landkreis Sömmerda/Sömmerda (ots)

Im Rahmen ihrer Streifentätigkeit erwischten Polizeibeamte Donnerstagabend (22.01.2026) zwei betrunkene und berauschte Autofahrer. Den Anfang machte ein 38-jährigen Skoda-Fahrer. Der Mann wurde gegen 19:40 Uhr in Andisleben kontrolliert. Er wies eine Atemalkoholkonzentration von knapp 0,7 Promille auf und stand zudem unter dem Einfluss von Drogen. Darüber hinaus war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Etwa zwei Stunden später stoppten die Beamten in Sömmerda einen 44-jährigen Audi-Fahrer. Auch er war betrunken. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp über 0,8 Promille. Gegen beide Autofahrer wurden entsprechende Verfahren eingeleitet, u. a. wegen Fahrens unter dem Einfluss von Alkohol und berauschender Mittel. (DS)

