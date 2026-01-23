Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unfallflucht unter Drogeneinfluss mit anschließender Bedrohung in Erfurt

Erfurt (ots)

Donnerstagabend (22.01.2026) kam es in Erfurt zu einer Verkehrsunfallflucht mit anschließender Bedrohung.

Gegen 21:00 Uhr parkte ein 26-jähriger Mazda-Fahrer in der Straße Am Teiche aus und touchierte dabei einen Mitsubishi, dessen ebenfalls 26-jähriger Fahrer gerade im Begriff war, vorwärts in eine Parklücke einzuparken. An dem Mitsubishi entstand ein Sachschaden am hinteren rechten Kotflügel in Höhe von etwa 800 Euro. Im anschließenden Gespräch zeigte sich der Unfallverursacher uneinsichtig und verbal aggressiv. Kurz darauf entfernte er sich pflichtwidrig mit seinem Auto vom Unfallort.

Gegen 21:20 Uhr kehrte der Mann zurück, suchte erneut die verbale Konfrontation und bedrohte den Geschädigten mit Schlägen. Noch vor dem Eintreffen der Polizei verließ er den Unfallort erneut. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnten Polizeibeamte den 26-Jährigen an seiner Wohnanschrift feststellen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 0,2 Promille, zudem verlief ein Drogentest positiv. Es folgten eine Blutentnahme sowie die Beschlagnahme seines Führerscheins.

Gegen den 26-jährigen Mazda-Fahrer wurden mehrere Ermittlungsverfahren, u. a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Verkehrsunfallflucht und Bedrohung, eingeleitet. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell