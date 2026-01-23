Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach gefährlicher Körperverletzung auf dem Fischmarkt

Erfurt (ots)

Am Donnerstag (22.01.2026) kam es in der Erfurter Innenstadt zu einer gefährlichen Körperverletzung. Dabei wurde ein 44-jähriger Mann durch einen bislang unbekannten Täter verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten beide Beteiligte gegen 14:15 Uhr auf dem Fischmarkt aus bislang ungeklärter Ursache in Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung schlug der Unbekannte dem 44-Jährigen zunächst mit der Faust. Anschließend zog er ein Reizstoffsprühgerät aus der Jackentasche und sprühte dem Mann damit ins Gesicht. Der Geschädigte wurde bei der Auseinandersetzung verletzt und musste medizinisch behandelt werden.

Der Täter flüchtete anschließend mit einer Straßenbahn in Richtung Anger. Nach Angaben des Geschädigten soll es sich um einen etwa 30 Jahre alten Mann mit schlanker Statur und einer Körpergröße zwischen 170 und 180 cm gehandelt haben. Er habe Deutsch gesprochen und eine schwarze Jacke sowie einen Rucksack getragen. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Nord (Tel.: 0361/7840-0) oder jede andere Polizeidienststelle unter Nennung der Vorgangsnummer 0019076 entgegen. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell