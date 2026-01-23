PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Aufhebung der Öffentlichkeitsfahndung nach 41-Jahrigem

Erfurt (ots)

Der seit dem frühen Nachmittag des 23.01.2026 vermisste 41-Jährige konnte wohlbehalten angetroffen werden.

Die Polizei bedankt sich bei allen Hinweisgenebern. (FH)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Süd
Telefon: 0361 5743-23100
E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-sued@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 23.01.2026 – 10:58

    LPI-EF: Betrunken, berauscht und ohne Fahrerlaubnis

    Landkreis Sömmerda/Sömmerda (ots) - Im Rahmen ihrer Streifentätigkeit erwischten Polizeibeamte Donnerstagabend (22.01.2026) zwei betrunkene und berauschte Autofahrer. Den Anfang machte ein 38-jährigen Skoda-Fahrer. Der Mann wurde gegen 19:40 Uhr in Andisleben kontrolliert. Er wies eine Atemalkoholkonzentration von knapp 0,7 Promille auf und stand zudem unter dem Einfluss von Drogen. Darüber hinaus war er nicht im ...

    mehr
  • 23.01.2026 – 10:56

    LPI-EF: Unfallflucht unter Drogeneinfluss mit anschließender Bedrohung in Erfurt

    Erfurt (ots) - Donnerstagabend (22.01.2026) kam es in Erfurt zu einer Verkehrsunfallflucht mit anschließender Bedrohung. Gegen 21:00 Uhr parkte ein 26-jähriger Mazda-Fahrer in der Straße Am Teiche aus und touchierte dabei einen Mitsubishi, dessen ebenfalls 26-jähriger Fahrer gerade im Begriff war, vorwärts in eine Parklücke einzuparken. An dem Mitsubishi entstand ...

    mehr
  • 23.01.2026 – 10:54

    LPI-EF: Zeugenaufruf nach gefährlicher Körperverletzung auf dem Fischmarkt

    Erfurt (ots) - Am Donnerstag (22.01.2026) kam es in der Erfurter Innenstadt zu einer gefährlichen Körperverletzung. Dabei wurde ein 44-jähriger Mann durch einen bislang unbekannten Täter verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten beide Beteiligte gegen 14:15 Uhr auf dem Fischmarkt aus bislang ungeklärter Ursache in Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren