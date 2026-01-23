Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Aufhebung der Öffentlichkeitsfahndung nach 41-Jahrigem

Erfurt (ots)

Der seit dem frühen Nachmittag des 23.01.2026 vermisste 41-Jährige konnte wohlbehalten angetroffen werden.

Die Polizei bedankt sich bei allen Hinweisgenebern. (FH)

