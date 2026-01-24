Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Trunkenheitsfahrten in Erfurt

Erfurt (ots)

In der Nacht vom 23. auf den 24.Januar 2026 stellte die Polizei im Rahmen von Streifentätigkeiten drei Fahrzeugführer fest, die unter Alkoholeinfluss am Straßenverkehr teilnahmen. Ein 48-jähriger Mann führte im Stadtteil Ilversgehofen einen Pkw mit 0,62 Promille. Zudem stellte sich heraus, dass dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Fortfolgend konnten im Stadtteil Hohenwinden ein 39-jähriger Fahrzeuglenker mit 1,27 Promille und ein 38-Jähriger mit 0,79 Promille festgestellt werden. Es wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. (SB)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell