Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Berauscht auf dem E-Scooter unterwegs
Erfurt (ots)
Eine Streifenbesatzung ertappte am Samstagmorgen in Erfurt einen berauschten E-Scooter-Fahrer. In der Talstraße kontrollierten die Beamten kurz vor 08:00 Uhr einen 43-jährigen E-Scooter-Fahrer. Bei ihm schlug ein Drogenvortest positiv auf Cannabis an. Damit war für ihn die Fahrt beendet und er musste sich auf der Dienststelle einer Blutentnahme unterziehen. Gegen den 43-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren mit einer empfindlichen Geldbuße eingeleitet. (FW)
