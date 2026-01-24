Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Berauscht auf dem E-Scooter unterwegs

Erfurt (ots)

Eine Streifenbesatzung ertappte am Samstagmorgen in Erfurt einen berauschten E-Scooter-Fahrer. In der Talstraße kontrollierten die Beamten kurz vor 08:00 Uhr einen 43-jährigen E-Scooter-Fahrer. Bei ihm schlug ein Drogenvortest positiv auf Cannabis an. Damit war für ihn die Fahrt beendet und er musste sich auf der Dienststelle einer Blutentnahme unterziehen. Gegen den 43-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren mit einer empfindlichen Geldbuße eingeleitet. (FW)

