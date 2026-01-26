PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zahlreiche Unfälle nach Wintereinbruch und Blitzeis in Erfurt und im Landkreis Sömmerda

Erfurt/Landkreis Sömmerda (ots)

Der Wintereinbruch am gestrigen Abend (25.01.2026) hat in Erfurt und im Landkreis Sömmerda für zahlreiche witterungsbedingte Verkehrsunfälle gesorgt. Zwischen 18:00 Uhr und 07:00 Uhr heute Morgen registrierte die Landespolizeiinspektion Erfurt insgesamt 21 Unfälle im Zusammenhang mit Glätte.

Allein in der Landeshauptstadt kam es zu 19 Unfällen auf schneeglatten Fahrbahnen. Im Landkreis Sömmerda wurden zwei Glätteunfälle bekannt. In beiden Regionen wurde die Verkehrslage zusätzlich durch plötzlich auftretendes Blitzeis erschwert - im Landkreis Sömmerda ab etwa 19:00 Uhr, in Erfurt rund eine Stunde später. Bislang wurde bei den Unfällen lediglich eine Person verletzt. Bei allen übrigen Zusammenstößen blieb es bei Sachschäden.

Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, ihr Fahrverhalten den winterlichen Straßenverhältnissen anzupassen: Dazu gehören eine vorausschauende Fahrweise, ein größerer Sicherheitsabstand sowie das rechtzeitige Umrüsten auf geeignete Winterbereifung. Wer kann, sollte bei Blitzeis und extremer Glätte auf unnötige Fahrten verzichten. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 26.01.2026 – 01:28

    LPI-EF: Verkehrsunfälle aufgrund von Glatteis

    Erfurt (ots) - Am Samstagabend kam es im Zuständigkeitsbereich des Inspektionsdienstes Nord innerhalb kurzer Zeit zu insgesamt sieben Verkehrsunfällen. Hauptursache in diesem Zusammenhang war Glatteis. Einen Unfallschwerpunkt bildete der Stadtteil Andreasvorstadt. Dort kollidierten unter anderem drei Fahrzeugführer zu unterschiedlichen Zeitpunkten mit dem am Fahrbahnrand geparkten VW Eos eines 37-jährigen ...

    mehr
  • 25.01.2026 – 12:11

    LPI-EF: Biss-Attacke bei Feierlichkeit - alkoholisierte Frau greift Helfer*innen an

    Erfurt (ots) - Zu einem ungewöhnlichen und handgreiflichen Zwischenfall kam es in der Nacht zu Sonntag in der Wilhelm-Busch-Straße in Erfurt. Eine 24-jährige Frau sorgte bei einer Feierlichkeit aufgrund erheblichen Alkoholkonsums für Aufsehen. Nach bisherigen Erkenntnissen begann die junge Frau, sich trotz winterlicher Minusgrade auszuziehen und beabsichtigte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren