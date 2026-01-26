Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zahlreiche Unfälle nach Wintereinbruch und Blitzeis in Erfurt und im Landkreis Sömmerda

Erfurt/Landkreis Sömmerda (ots)

Der Wintereinbruch am gestrigen Abend (25.01.2026) hat in Erfurt und im Landkreis Sömmerda für zahlreiche witterungsbedingte Verkehrsunfälle gesorgt. Zwischen 18:00 Uhr und 07:00 Uhr heute Morgen registrierte die Landespolizeiinspektion Erfurt insgesamt 21 Unfälle im Zusammenhang mit Glätte.

Allein in der Landeshauptstadt kam es zu 19 Unfällen auf schneeglatten Fahrbahnen. Im Landkreis Sömmerda wurden zwei Glätteunfälle bekannt. In beiden Regionen wurde die Verkehrslage zusätzlich durch plötzlich auftretendes Blitzeis erschwert - im Landkreis Sömmerda ab etwa 19:00 Uhr, in Erfurt rund eine Stunde später. Bislang wurde bei den Unfällen lediglich eine Person verletzt. Bei allen übrigen Zusammenstößen blieb es bei Sachschäden.

Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, ihr Fahrverhalten den winterlichen Straßenverhältnissen anzupassen: Dazu gehören eine vorausschauende Fahrweise, ein größerer Sicherheitsabstand sowie das rechtzeitige Umrüsten auf geeignete Winterbereifung. Wer kann, sollte bei Blitzeis und extremer Glätte auf unnötige Fahrten verzichten. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell