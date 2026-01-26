Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Polizisten stellen vier Einbrecher in Erfurt

Erfurt (ots)

Am Samstagabend stellte die Polizei in Erfurt vier Einbrecher auf frischer Tat. Die Jugendlichen und Heranwachsenden im Alter von 13 bis 18 Jahren hatten es auf ein Schulgebäude in der Berliner Straße abgesehen. Offenbar rechneten sie nicht damit, dass die Alarmanlage aktiviert war. Nachdem um 19:55 Uhr der Alarm ausgelöst worden war, fuhren mehrere Streifenwagen zum Tatort. Dort trafen Polizisten die vier Tatverdächtigen noch im Gebäude an und nahmen sie vorläufig fest. Sie wurden zu einer Polizeidienststelle gebracht und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen teilweise an ihre Eltern übergeben. Die vier müssen sich nun in einem Verfahren wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten. (SO)

