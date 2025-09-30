PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pedelecs aus Garten entwendet

Wegberg-Rath-Anhoven (ots)

Unbekannte Täter überstiegen in der Straße Am Hof ein Tor und gelangten vermutlich so in den Garten eines Wohnhauses. Dort fanden sie zwei Pedelecs, mit denen sie unerkannt fliehen konnten. Die Tat ereignete sich in der Nacht vom 28. September (Sonntag), 20 Uhr, auf den 29. September (Montag), 10.30 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

