POL-HS: Pedelecs aus Garten entwendet
Wegberg-Rath-Anhoven (ots)
Unbekannte Täter überstiegen in der Straße Am Hof ein Tor und gelangten vermutlich so in den Garten eines Wohnhauses. Dort fanden sie zwei Pedelecs, mit denen sie unerkannt fliehen konnten. Die Tat ereignete sich in der Nacht vom 28. September (Sonntag), 20 Uhr, auf den 29. September (Montag), 10.30 Uhr.
