POL-HS: Einbruch in Kellerräume eines Mehrfamilienhauses
Übach-Palenberg-Übach (ots)
In der Paul-Klee-Straße verschafften sich unbekannte Personen zwischen letzter Woche Freitag (26. September), 16 Uhr und Montag (29. September), 10.30 Uhr, mittels eines unbekannten Gegenstands über die Hauseingangstür Zutritt zu einem Mehrfamilienahaus. Im Keller drangen sie in mehrere Räume ein und stahlen unter anderem Werkzeug.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell