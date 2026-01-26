Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Einbruch in Gaststätte
Erfurt (ots)
Freitagmorgen (23.01.2026) wurde in ein Wohn- und Geschäftshaus in der Erfurter Innenstadt eingebrochen. Unbekannte verschafften sich mit Gewalt Zutritt zu einer Gaststätte im Erdgeschoss des Hauses in der Neuwerkstraße und stahlen eine Schlagbohrmaschine im Wert von etwa 240 Euro. Der entstandene Sachschaden konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht beziffert werden. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (SO)
