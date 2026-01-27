Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Polizisten beschlagnahmen über 30 Kilo Kupferkabel

Erfurt (ots)

In der Nacht zum Montag (27.01.2026) beschlagnahmten Polizisten in Erfurt vermutliches Diebesgut. Ein 39-jähriger Mann war gegen 01:45 Uhr in der Stotternheimer Straße mit seinem Fahrrad unterwegs gewesen, als er in eine Verkehrskontrolle geriet. Die Beamten fanden in seinen Fahrradtaschen über 30 Kilo Kupferkabel und stellten diese sicher. Der polizeibekannte Mann gab an, die Kabel im Wert von etwa 250 Euro unter einer Brücke gefunden zu haben und verkaufen zu wollen. Gegen den 39-Jährigen wird nun wegen Hehlerei ermittelt. Im Falle einer Verurteilung droht ihm eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe. (SO)

