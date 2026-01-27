Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunkener VW-Fahrer

Erfurt (ots)

Gestern Nachmittag (26.01.2026) erwischte die Polizei in Erfurt einen betrunkenen VW-Fahrer im Stadtteil Daberstedt. Der 47-Jährige war gegen 16:00 Uhr mit seinem Auto im Sorbenweg unterwegs gewesen, als er in eine Verkehrskontrolle geriet. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,8 Promille. Die Polizisten untersagten dem 47-Jährigen daraufhin die Weiterfahrt. Der Mann muss sich nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. Im Falle der Rechtskraft erwarten ihn eine Geldbuße von mindestens 500 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot. (SO)

