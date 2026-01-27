Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Berauscht und betrunken im Landkreis Sömmerda

Landkreis Sömmerda (ots)

Im Landkreis Sömmerda wurden in der vergangenen Nacht gleich zwei Verkehrssünder aus dem Verkehr gezogen. Gegen 23:10 Uhr befuhr ein 56-jähriger VW-Fahrer den Mitscherlichplatz in Weißensee. Bei einer Verkehrskontrolle ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von über 0,8 Promille. Gegen 0:45 Uhr stoppten Polizisten in der Sömmerdaer Straße in Weißensee einen 38-jährigen Seat-Fahrer. Da ein Drogenvortest bei dem Mann ein positives Ergebnis auf den Konsum von Amphetaminen ergab, musste er die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Beiden Männern wurde die Weiterfahrt untersagt. Sie müssen sich nun in Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. Es drohen jeweils eine Geldbuße von mindestens 500 Euro, Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot. (SO)

