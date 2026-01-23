Feuerwehr Schwelm

FW-EN: PKW brennt im Motorraum

Schwelm (ots)

Am frühen Freitagmorgen, um 04:41 Uhr, wurde die Feuerwehr Schwelm zu einem Brandeinsatz in die Herzogstraße alarmiert. Gemeldet war ein brennender Pkw.

Brim Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigte sich die Meldung: Ein Pkw stand im Bereich des Motorraums in Brand.

Zur Brandbekämpfung ging ein Trupp unter schwerem Atemschutz vor, mit einem C- Rohr. Der Löschangriff konnte zügig wirksam aufgebaut und das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht werden.

Eingesetzt wurde die hauptamtliche Wachbesatzung mit sechs Einsatzkräften und einem Fahrzeug. Der Einsatz war nach rund einer Stunde beendet.

