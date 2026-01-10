Feuerwehr Schwelm

FW-EN: Zwei Brandeinsätze in Schwelm - eine Person verletzt

Schwelm (ots)

Die Feuerwehr Schwelm wurde am Freitag, den 09.01.2026, zu zwei Brandeinsätzen in Gebäuden alarmiert. In einem der Einsätze wurde eine Person verletzt. Durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte konnten größere Schäden verhindert werden.

Rauchmelder warnt vor Küchenbrand

Um 12:24 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem ausgelösten Rauchmelder in die Döinghauser Straße gerufen. Anwohner meldeten zudem dunklen Rauch, der aus einem Fenster drang. Die Einsatzkräfte machten sich umgehend auf den Weg.

Vor Ort stellten sie eine angekohlte Küchenzeile in einer Wohnung fest. Zwei Personen wurden aus der verrauchten Wohnung ins Freie geführt und durch den Rettungsdienst untersucht. Eine Person musste mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert werden.

Die Feuerwehr kontrollierte den betroffenen Bereich mit einer Wärmebildkamera, belüftete die Wohnung und schaltete diese vorsorglich stromlos.

Im Einsatz waren zehn Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes mit vier Fahrzeugen. Alarmiert waren die Löschzüge Stadt und Winterberg, die hauptamtliche Wache sowie der Einsatzführungsdienst. Der Einsatz konnte gegen 13:30 Uhr beendet werden. Weitere Einsatzkräfte verblieben einsatzbereit auf der Wache.

Kabelbrand im Keller eines Wohnhauses

In der Nacht um 23:07 Uhr wurde die Feuerwehr Schwelm erneut alarmiert. In der Hegelstraße war es zu einem Kabelbrand in einer Unterverteilung im Keller eines Wohnhauses gekommen.

Nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte konnte ein Schmorbrand in einem Sicherungskasten festgestellt werden. Ein Angriffstrupp ging unter Atemschutz mit einem CO₂-Löscher zur Brandbekämpfung vor. Parallel dazu wurde das Gebäude vorsorglich geräumt.

Die Bewohner wurden während des Einsatzes in einem Nachbarhaus untergebracht und dort vom Rettungsdienst betreut. Der Brand konnte schnell gelöscht werden, anschließend wurde das Gebäude stromlos geschaltet. Der Energieversorger unterstützte die Maßnahmen vor Ort, ebenso wurde der Hauselektriker hinzugezogen.

Nach Überprüfung der Elektrik konnte das Gebäude - bis auf eine Wohnung - wieder mit Strom versorgt werden. Die Einsatzstelle wurde anschließend an die Bewohner und den Elektriker übergeben.

Bei diesem Einsatz waren Feuerwehr und Rettungsdienst mit acht Fahrzeugen und rund 30 Einsatzkräften vor Ort. Eingesetzt waren die Löschzüge Linderhausen und Stadt sowie der Einsatzführungsdienst und die hauptamtliche Wachbesatzung. Der Einsatz endete gegen 0:30 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Schwelm, übermittelt durch news aktuell