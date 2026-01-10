PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Schwelm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Schwelm

FW-EN: Zwei Brandeinsätze in Schwelm - eine Person verletzt

Schwelm (ots)

Die Feuerwehr Schwelm wurde am Freitag, den 09.01.2026, zu zwei Brandeinsätzen in Gebäuden alarmiert. In einem der Einsätze wurde eine Person verletzt. Durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte konnten größere Schäden verhindert werden.

Rauchmelder warnt vor Küchenbrand

Um 12:24 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem ausgelösten Rauchmelder in die Döinghauser Straße gerufen. Anwohner meldeten zudem dunklen Rauch, der aus einem Fenster drang. Die Einsatzkräfte machten sich umgehend auf den Weg.

Vor Ort stellten sie eine angekohlte Küchenzeile in einer Wohnung fest. Zwei Personen wurden aus der verrauchten Wohnung ins Freie geführt und durch den Rettungsdienst untersucht. Eine Person musste mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert werden.

Die Feuerwehr kontrollierte den betroffenen Bereich mit einer Wärmebildkamera, belüftete die Wohnung und schaltete diese vorsorglich stromlos.

Im Einsatz waren zehn Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes mit vier Fahrzeugen. Alarmiert waren die Löschzüge Stadt und Winterberg, die hauptamtliche Wache sowie der Einsatzführungsdienst. Der Einsatz konnte gegen 13:30 Uhr beendet werden. Weitere Einsatzkräfte verblieben einsatzbereit auf der Wache.

Kabelbrand im Keller eines Wohnhauses

In der Nacht um 23:07 Uhr wurde die Feuerwehr Schwelm erneut alarmiert. In der Hegelstraße war es zu einem Kabelbrand in einer Unterverteilung im Keller eines Wohnhauses gekommen.

Nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte konnte ein Schmorbrand in einem Sicherungskasten festgestellt werden. Ein Angriffstrupp ging unter Atemschutz mit einem CO₂-Löscher zur Brandbekämpfung vor. Parallel dazu wurde das Gebäude vorsorglich geräumt.

Die Bewohner wurden während des Einsatzes in einem Nachbarhaus untergebracht und dort vom Rettungsdienst betreut. Der Brand konnte schnell gelöscht werden, anschließend wurde das Gebäude stromlos geschaltet. Der Energieversorger unterstützte die Maßnahmen vor Ort, ebenso wurde der Hauselektriker hinzugezogen.

Nach Überprüfung der Elektrik konnte das Gebäude - bis auf eine Wohnung - wieder mit Strom versorgt werden. Die Einsatzstelle wurde anschließend an die Bewohner und den Elektriker übergeben.

Bei diesem Einsatz waren Feuerwehr und Rettungsdienst mit acht Fahrzeugen und rund 30 Einsatzkräften vor Ort. Eingesetzt waren die Löschzüge Linderhausen und Stadt sowie der Einsatzführungsdienst und die hauptamtliche Wachbesatzung. Der Einsatz endete gegen 0:30 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Schwelm
über Einsatzzentrale erreichbar
Telefon: 02336 916800
E-Mail: feuerwehr@schwelm.de
www.feuerwehr-schwelm.de

Original-Content von: Feuerwehr Schwelm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Schwelm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Schwelm
Weitere Meldungen: Feuerwehr Schwelm
Alle Meldungen Alle
  • 01.01.2026 – 22:17

    FW-EN: Brand im Hinterhof - Feuerwehr Schwelm verhindert Brandausbreitung

    Schwelm (ots) - Am Neujahrstag wurde die Feuerwehr Schwelm um 18:49 Uhr unter dem Einsatzstichwort "Brand im Gebäude" zu einem Einsatz in der Blücherstraße alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass ein ca. 10 m x 5 m großer Unterstand in einem Hinterhof in Vollbrand stand. Aufgrund der unmittelbaren Nähe zu einem angrenzenden ...

    mehr
  • 17.12.2025 – 22:27

    FW-EN: Wohnungsbrand in der Max-Klein-Straße

    Schwelm (ots) - Schwelm - Die Feuerwehr Schwelm wurde am Mittwochabend um 19:04 Uhr mit dem Alarmstichwort Dachstuhlbrand zu einem Wohngebäude in der Max-Klein-Straße alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war bereits eine starke Rauchentwicklung sowie Flammenschein aus der Dachgeschoss-Wohnung sichtbar. Glücklicherweise befanden sich keine Personen mehr in der betroffenen Wohnung. 2 Bewohner hatten das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren