Feuerwehr Schwelm

FW-EN: Wohnungsbrand in der Max-Klein-Straße

Schwelm (ots)

Schwelm - Die Feuerwehr Schwelm wurde am Mittwochabend um 19:04 Uhr mit dem Alarmstichwort Dachstuhlbrand zu einem Wohngebäude in der Max-Klein-Straße alarmiert.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war bereits eine starke Rauchentwicklung sowie Flammenschein aus der Dachgeschoss-Wohnung sichtbar. Glücklicherweise befanden sich keine Personen mehr in der betroffenen Wohnung. 2 Bewohner hatten das Gebäude bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr verlassen.

Einsatzleiter Christian Mielke ließ umgehend eine Brandbekämpfung durch mehrere Trupps unter schwerem Atemschutz im Innenangriff durchführen. Parallel dazu wurde die Dachhaut über die Drehleiter kontrolliert. Die anschließenden Nachlöscharbeiten dauerten bis 21:30 Uhr an.

Die zwei Bewohner wurden durch den Rettungsdienst untersucht, mussten allerdings nicht in ein Krankenhaus transportiert werden.

Das Haus wurde stromlos geschaltet und vom Gas getrennt und ist vorerst unbewohnbar.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit insgesamt 45 Einsatzkräften und zwölf Fahrzeugen im Einsatz. Weitere Kräfte der Feuerwehren Gevelsberg und Ennepetal stellten während des Einsatzes den Grundschutz für das Stadtgebiet sicher. Unterstützt wurde der Einsatz außerdem durch eine Drehleiter der Feuerwehr Ennepetal. Der Einsatz konnte gegen 22:15 Uhr beendet werden.

Die Feuerwehr Schwelm bedankt sich bei allen Einsatzkräften für ihren Einsatz sowie bei den Anwohnerinnen und Anwohnern für die anschließende Verpflegung mit Gebäck.

Original-Content von: Feuerwehr Schwelm, übermittelt durch news aktuell