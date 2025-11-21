Feuerwehr Schwelm

FW-EN: Drei Einsätze am Freitag

Schwelm (ots)

Am Freitag (21.11.2025) wurde die Feuerwehr bis zum frühen Abend zu drei Einsätzen alarmiert. Um 16:48 Uhr wurde ein Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten auf der Winterberger Str. gemeldet. Aufgrund des unklaren Meldebildes wurden umfangreiche Kräfte zur Einsatzstelle geschickt. Der ersteintreffende Einsatzleiter konnte schnelle Entwarnung geben, es handelte sich um einen Auffahrunfall mit 2 PKW. 2 Personen wurden vom Rettungsdienst untersucht, blieben aber unverletzt. Die Einsatzstelle wurde abgesichert, ein Fahrzeug zur Seite geschoben und die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

Die Feuerwehr war mit 12 Einsatzkräften und 3 Fahrzeugen vor Ort, weitere Kräfte konnten den Einsatz noch auf der Anfahrt abbrechen. Eingesetzt waren ehrenamtliche Einsatzkräfte der Löschzüge Stadt und Winterberg, der Einsatzführungsdienst sowie die hauptamtliche Wachbesatzung.

Noch während des laufenden Einsatzes wurden Personen in einem feststeckenden Aufzug in der Kaiserstr. gemeldet. Zu dieser Einsatzstelle wurden zwei Fahrzeuge von der Winterberger Str. entsandt. Vor Ort verschafften sich die Kräfte Zugang zum Aufzug und befreiten 2 Kinder, die glücklicherweise unverletzt blieben. Im Anschluss wurde der Aufzug gesichert, außer Betrieb genommen und der Einsatz beendet. Eingesetzt waren ehrenamtliche Einsatzkräfte der Löschzüge Stadt und Winterberg.

Um 18:52 Uhr wurde der nächste Einsatz alarmiert. Gemeldet wurde eine unklare Rauchentwicklung. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte einen brennenden Motorroller unter einem Gebüsch, der mit einem Schnellangriff abgelöscht wurde. Nach dem Ablöschen wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Die Feuerwehr war mit 3 Einsatzkräften der hauptamtlichen Wachbesatzung und einem Tanklöschfahrzeug vor Ort.

