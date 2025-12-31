Feuerwehr Schwelm

FW-EN: Zwei parallele Brandeinsätze für die Feuerwehr Schwelm

Schwelm (ots)

Die Feuerwehr Schwelm und der Rettungsdienst waren bei dem Einsatz an der Wupperstraße mit sechs Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften vor Ort. Bei dem Einsatz am Ulmenweg war die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und sieben Einsatzkräften vor Ort. Beide Einsätze konnten gegen 23:00 Uhr beendet werden. Die Feuerwehr Schwelm wurde am Montagabend, dem 30.12.2025, um 21:17 Uhr zu einem gemeldeten Kleinbrand in die Wupperstraße alarmiert. Nach ersten Meldungen sollte dort ein Laubhaufen brennen.

Die hauptamtliche Wachbereitschaft rückte umgehend mit einem Tanklöschfahrzeug zur Einsatzstelle aus. Vor Ort bestätigte sich die Lage: Ein größerer Laubhaufen stand in Flammen. Ein Bewohner hatte bereits versucht, den Brand eigenständig zu löschen und das Feuer einzudämmen. Trotz dieser Bemühungen konnte eine Ausbreitung jedoch nicht verhindert werden, sodass die Flammen bereits auf die vorgehängte Gebäudefassade übergegriffen hatten.

Daraufhin forderten die Einsatzkräfte umgehend Verstärkung nach und leiteten die Brandbekämpfung ein. Zudem wurde das betroffene Gebäude vorsorglich geräumt. Nachdem weitere Kräfte eingetroffen waren, wurde die Fassade mithilfe einer Kettensäge geöffnet, um verbliebene Glutnester gezielt ablöschen zu können. Zur Brandbekämpfung und Kontrolle kamen insgesamt zwei Trupps unter schwerem Atemschutz zum Einsatz. Eine Ausbreitung des Feuers auf den Dachstuhl konnte erfolgreich verhindert werden.

Zwei Bewohner, die sich zuvor in dem verrauchten Gebäude aufgehalten hatten, wurden durch den Rettungsdienst untersucht. Ein Transport in ein Krankenhaus war jedoch nicht erforderlich.

Parallel zu diesem Einsatz gingen um 22:06 Uhr Meldungen über einen Feuerschein sowie starke Rauchentwicklung im Bereich Ulmenweg / Glatzer Weg ein. Daraufhin wurden der Löschzug Linderhausen sowie zwischenzeitlich freigewordene Kräfte von der Einsatzstelle Wupperstraße dorthin entsandt. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass es sich um ein Grillfeuer in einem Garten handelte.

Die Feuerwehr Schwelm und der Rettungsdienst waren bei dem Einsatz an der Wupperstraße mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften im Einsatz. Am Ulmenweg waren zwei Fahrzeuge mit sieben Einsatzkräften vor Ort. Beide Einsätze konnten gegen 23:00 Uhr beendet werden.

