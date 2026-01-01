Feuerwehr Schwelm

FW-EN: Brand im Hinterhof - Feuerwehr Schwelm verhindert Brandausbreitung

Schwelm (ots)

Am Neujahrstag wurde die Feuerwehr Schwelm um 18:49 Uhr unter dem Einsatzstichwort "Brand im Gebäude" zu einem Einsatz in der Blücherstraße alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass ein ca. 10 m x 5 m großer Unterstand in einem Hinterhof in Vollbrand stand. Aufgrund der unmittelbaren Nähe zu einem angrenzenden Gebäude bestand die Gefahr einer Brandausbreitung, sodass die Leitstelle umfangreich weitere Kräfte in die Blücherstraße alarmierte. Es befanden sich glücklicherweise keine Personen mehr im Gebäude; verletzt wurde durch den Brand niemand.

Unter der Leitung des Einsatzleiters Lars Kuhnen wurde umgehend die Brandbekämpfung eingeleitet. Hierzu kamen zwei C-Rohre sowie die Drehleiter zum Einsatz. Durch das schnelle und gezielte Vorgehen konnte das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht und ein Übergreifen der Flammen auf das benachbarte Gebäude erfolgreich verhindert werden.

Im Anschluss an die Löscharbeiten führten die Einsatzkräfte umfangreiche Nachlöscharbeiten sowie eine Kontrolle des betroffenen Bereichs mit einer Wärmebildkamera durch. Dabei konnten keine weiteren Gefahren festgestellt werden. Gegen 21:30 Uhr war der Einsatz beendet und die Kräfte konnten wieder einrücken.

Die Feuerwehr Schwelm war mit zehn Fahrzeugen und insgesamt 42 Einsatzkräften aus allen drei Löschzügen im Einsatz. Unterstützt wurde sie dabei von der Feuerwehr Ennepetal, die eine zusätzliche Drehleiter in Bereitstellung stellte.

Original-Content von: Feuerwehr Schwelm, übermittelt durch news aktuell