FW-EN: Kellerbrand in der Wörther Straße - Feuerwehr Schwelm rettet Bewohner

Schwelm (ots)

In der Wörther Straße brannte es heute Morgen im Keller eines Mehrfamilienhauses. Die Feuerwehr führte die Bewohner ins Freie. Es wurde niemand verletzt. Eine brennende Heizungsanlage konnte als Ursache ausgemacht und gelöscht werden.

Am heutigen Samstagmorgen um 07:28 Uhr wurde die Feuerwehr Schwelm mit den Löschzügen Stadt und Winterberg sowie der hauptamtlichen Wachbesetzung und dem Einsatzführungsdienst in die Wörther Straße zu einem Kellerbrand alarmiert. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen drang bereits deutlicher Rauch aus dem Keller und einem Treppenraumfenster. Daraufhin ließ der ersteintreffende Gruppenführer das Alarmstichwort auf "Brand mit mehrfacher Menschenrettung" erhöhen, was zu einem Vollalarm der gesamten Feuerwehr Schwelm führte.

Während ein Trupp unter schwerem Atemschutz die Räumung des Gebäudes durchführte, wurde ein Löschangriff über die Gebäuderückseite in den Keller vorgenommen.

Die aus dem Gebäude geretteten Personen wurden durch die Feuerwehr und den Rettungsdienst betreut. Verletzt wurde bei dem Einsatz glücklicherweise niemand. Die Bewohner wurden für die Zeit des Einsatzes in einem Bus der VER untergebracht.

Nachdem das Feuer gelöscht war, wurde die Entrauchung des Gebäudes mit einem Hochleistungslüfter eingeleitet. Die Wohnungen wurden auf Rauch kontrolliert und Kohlenmonoxid-Messungen durchgeführt. Da die CO-Konzentration in einigen Bereichen erhöht war, zogen sich die Lüftungsmaßnahmen länger hin.

Zwischenzeitlich wurden die Gaszufuhr und, da die Heizungsanlage Wasser verlor, auch das Wasser abgedreht. Hierbei unterstützte die AVU die Einsatzkräfte.

Für die Dauer des Einsatzes besetzte der Löschzug Linderhausen die Hauptwache und stellte so die Einsatzbereitschaft für das weitere Stadtgebiet sicher.

Die Feuerwehr Schwelm war zwischenzeitlich mit zehn Fahrzeugen und ca. 40 Einsatzkräften vor Ort. Aus diesem Grund wurde auch die Hattinger Straße für die Dauer des Einsatzes gesperrt. Der Rettungsdienst des Ennepe-Ruhr-Kreises unterstützte den Einsatz unter anderem mit dem Leitenden Notarzt und dem organisatorischen Leiter Rettungsdienst. Der Einsatz konnte gegen 10:00 Uhr beendet werden, nachdem alle Maßnahmen abgeschlossen und die Fahrzeuge wieder einsatzbereit gemacht waren.

