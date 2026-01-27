Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebe brechen in Bürogebäude ein

Erfurt (ots)

Ein Bürogebäude in der Andreasvorstadt wurde am Wochenende zum Ziel unbekannter Diebe in Erfurt. Die Einbrecher verschafften sich im Tatzeitraum von Freitag (23.01.2026) bis gestern (26.01.2026) mit Gewalt Zutritt zu dem Objekt in der Bergstraße. Sie brachen mehrere Büros auf und stahlen aus diesen u. a. Laptops und Bargeld. Der Wert der Beute wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei sicherte umfangreiche Spuren am Tatort und ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (SO)

