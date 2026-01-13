Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Simson-Diebe auf Beutetour? Präventionstipps der Polizei

Demmin/Ribnitz-Damgarten (ots)

Sowohl in Demmin als auch in Ribnitz-Damgarten sind in der Nacht von Montag auf Dienstag Simson-Mopeds gestohlen worden.

In Demmin kam kurz nach Mitternacht eine Simson Star SR 4-2 von einem Hof in der Holstenstraße weg. In Ribnitz-Damgarten entwendeten bisher Unbekannte im Zeitraum zwischen 20.30 Uhr am Montagabend und heute Morgen, etwa 07.30 Uhr, eine Simson S51 aus einem Schuppen in der Barther Straße, der von dem oder den Dieben zuvor aufgebrochen wurde.

In beiden Fällen können Hinweise zu den Taten oder den Tätern an die Polizei unter 0395 / 55822224 übermittelt werden oder auch schriftlich an die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de

Mögliche Zusammenhänge zwischen den beiden Taten werden durch die Kriminalpolizei geprüft.

Es könnte gut möglich sein, dass die Diebe von den Abstellorten der Simsons wussten. In diesem Zusammenhang erinnert die Polizei noch einmal daran, dass sich Simson-Mopeds und auch die Einzelteile nicht nur bei den Besitzern, sondern auch bei Kriminellen großer Beliebtheit erfreuen.

Simson-Mopeds oder auch Einzelteile sollten gut gesichert abgestellt und aufbewahrt werden. Auch Schuppen, Garagen oder sonstige Stellplätze sollten so mit Schlössern und Material gesichert sein, dass sie für potenzielle Diebe nicht leicht zu öffnen sind.

Sammler sollten zudem vorsichtig sein, wenn sie zum Beispiel Simson-Teile oder komplette Mopeds über gängige Portale suchen oder verkaufen wollen: Auch Täter sind dort aktiv und könnten über geschickte Fragen mehr etwa über den Standort der Mopeds erfahren und dieses Wissen als Vorbereitung für Diebstähle nutzen. Lieber zum Anschauen oder für die Übergabe neutrale Plätze ausmachen und keine Angaben zum eigenen Wohnort oder dem Standort der Simson preisgeben.

