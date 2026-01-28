PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: E-Scooter-Fahrer flüchtet vor Kontrolle - 17-Jähriger unter Drogeneinfluss gestellt

Erfurt (ots)

Ein 17-Jähriger versuchte sich Montagabend (26.01.2026) einer Polizeikontrolle im Erfurter Norden zu entziehen. Gegen 23:55 Uhr fiel Beamten in der Riethstraße ein E-Scooter auf, dessen Fahrer beim Erkennen der Streife die Flucht ergriff. Die Fahrt führte anschließend durch den Nordpark, die Baumerstraße, die Adalbertstraße und den Papiermühlenweg, ehe der Erfurter schließlich in einer Kleingartenanlage gestellt werden konnte. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Der junge Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

