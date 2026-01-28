Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 18-Jähriger unter Kokaineinfluss am Steuer erwischt

Sömmerda (ots)

Dienstagabend (27.01.2026) kontrollierten Polizeibeamte im Rahmen der Streifentätigkeit einen BMW-Fahrer in der Mainzer Straße in Sömmerda. Bei dem 18-Jährigen ergaben sich Hinweise auf Drogenkonsum. Ein durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv auf Kokain. Für den jungen Mann war die Fahrt damit beendet. Er musste sich in einem Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. Die Polizisten leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Im Falle der Rechtskraft drohen dem Sömmerdaer ein Bußgeld von mindestens 500 Euro, Punkte in Flensburg sowie ein einmonatiges Fahrverbot. (DS)

