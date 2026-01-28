PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 18-Jähriger unter Kokaineinfluss am Steuer erwischt

Sömmerda (ots)

Dienstagabend (27.01.2026) kontrollierten Polizeibeamte im Rahmen der Streifentätigkeit einen BMW-Fahrer in der Mainzer Straße in Sömmerda. Bei dem 18-Jährigen ergaben sich Hinweise auf Drogenkonsum. Ein durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv auf Kokain. Für den jungen Mann war die Fahrt damit beendet. Er musste sich in einem Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. Die Polizisten leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Im Falle der Rechtskraft drohen dem Sömmerdaer ein Bußgeld von mindestens 500 Euro, Punkte in Flensburg sowie ein einmonatiges Fahrverbot. (DS) 

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 28.01.2026 – 10:26

    LPI-EF: Mehrere Einbruchsversuche in Erfurter Kleingartenanlagen

    Erfurt (ots) - Unbekannte Täter versuchten in den vergangenen Tagen, in insgesamt vier Gartenlauben in Erfurt einzubrechen. Drei der Taten ereigneten sich im Zeitraum vom 25.01.2026 bis 27.01.2026 in einer Kleingartenanlage im Löbauer Weg. Dort scheiterten die Täter beim Versuch, in die Lauben einzudringen, hinterließen jedoch Sachschäden durch eingeschlagene Fensterscheiben, eine aufgebrochene Tür sowie Hebelspuren ...

    mehr
  • 28.01.2026 – 10:25

    LPI-EF: Täterin flüchtet ohne Rucksack nach räuberischem Diebstahl

    Erfurt (ots) - Dienstagvormittag kam es in einem Supermarkt in der Thälmannstraße in Erfurt zu einem räuberischen Diebstahl. Eine bislang unbekannte Frau entwendete gegen 11:00 Uhr Unterwäsche im Wert von knapp 17 Euro und verließ anschließend das Geschäft. Eine Mitarbeiterin bemerkte den Diebstahl, folgte der Täterin und versuchte, sie durch Ziehen an ihrem ...

    mehr
  • 28.01.2026 – 10:25

    LPI-EF: E-Scooter-Fahrer flüchtet vor Kontrolle - 17-Jähriger unter Drogeneinfluss gestellt

    Erfurt (ots) - Ein 17-Jähriger versuchte sich Montagabend (26.01.2026) einer Polizeikontrolle im Erfurter Norden zu entziehen. Gegen 23:55 Uhr fiel Beamten in der Riethstraße ein E-Scooter auf, dessen Fahrer beim Erkennen der Streife die Flucht ergriff. Die Fahrt führte anschließend durch den Nordpark, die Baumerstraße, die Adalbertstraße und den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren