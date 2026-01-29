PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Buntmetalldiebstahl an Kirche

Erfurt (ots)

Gestern Nacht (28.01.2026) hatten es Diebe in Erfurt auf Buntmetall abgesehen. Ein Zeuge beobachtete gegen 23:50 Uhr zwei Männer, welche die Fallrohre sowie den Blitzableiter einer Kirche in der Augustinerstraße demontierten. Polizisten stellten wenig später zwei 31- und 41-jährige Tatverdächtige in Tatortnähe. Im Rucksack der beiden Männer wurde, neben dem Beutegut, diverses Einbruchswerk gefunden und beschlagnahmt. Die Polizei ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

