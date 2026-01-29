PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus in Erfurt

Erfurt (ots)

Mittwochabend kam es im Erfurter Stadtteil Melchendorf zu einem Wohnungsbrand, bei dem sechs Personen verletzt wurden. Gegen 20:40 Uhr wurde zunächst eine starke Verpuffung aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Max-Steenbeck-Straße gemeldet. In der weiteren Folge kam es zu einer raschen Brandausbreitung und schließlich zum Vollbrand der betroffenen Wohnung. Der 48-jährige Mieter befand sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs in seiner Wohnung. Neben ihm erlitten fünf weitere Mieter des Hauses Verletzungen durch Rauchgas. Während die Feuerwehr den Brand löschte, sperrte die Polizei den Brandort weiträumig ab. Das Gebäude wurde evakuiert und die Verletzten medizinisch versorgt. Die betroffene Wohnung brannte vollständig aus, zudem wurden Fassade und Treppenhaus stark verrußt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Die Brandwohnung wurde zur weiteren Spurensicherung durch die Kriminalpolizei versiegelt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

