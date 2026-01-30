Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Tatverdächtige nach EInbrüchen und Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion in Haft - Einbruch - Verkehrusnfälle - Trunkenheitsfahrt - Streit eskaliert

Aalen (ots)

Murrhardt: Tatverdächtige nach Einbrüchen und Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion in Haft

Am Mittwochmorgen (28.01.2026) durchsuchten Beamte der Kriminalpolizei und der Schutzpolizei des Polizeipräsidiums Aalen mit Unterstützung einer Spezialeinheit sowie Spezialkräften die Wohnung von zwei Brüdern aus Murrhardt. Die beiden Männer im Alter von 26 und 30 Jahren stehen im Verdacht, in der Nacht auf den 06.11.2025 in Murrhardt eine Sprengstoffexplosion vor der Eingangstüre einer Gaststätte herbeigeführt zu haben (siehe u.a. Meldung) sowie für mehrere Einbrüche seit Mitte November in Murrhardt, Mainhardt, Fichtenberg, Gaildorf und Schwäbisch Hall verantwortlich zu sein.

Bei der Durchsuchung wurde neben zahlreichen nicht zugelassenen Knallkörpern und mehreren Schusswaffen, die die Tatverdächtigen nicht legal besaßen auch mutmaßliches Einbruchswerkzeug, Tatkleidung von mehreren Einbrüchen und Diebesgut aus mehreren Einbrüchen aufgefunden.

Die beiden Tatverdächtigen mit deutscher Staatsangehörigkeit wurden am Donnerstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Dieser setzte den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl in Vollzug, die beiden Tatverdächtigen wurden anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Anbei die ursprüngliche Meldung vom 06.11.2025:

Murrhardt: Türe durch Sprengkörper beschädigt - Zeugen gesucht

In der Nacht auf Donnerstag kurz nach Mitternacht hörten Anwohner der Fornsbacher Straße einen lauten Knall und verständigten anschließend die Polizei. Vor Ort stellte sich heraus, dass in der Nacht vor der Eingangstüre einer Gaststätte ein bislang noch nicht näher verifizierbarer Sprengkörper platziert und gezündet wurde. Bei der Detonation wurde die Eingangstüre des Gebäudes stark beschädigt, der entstandene Sachschaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt. Die Waiblinger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07361 5800 um Zeugenhinweise.

Weinstadt: Einbruch in Wohnhaus

Am Donnerstag zwischen 17:30 Uhr und 22:50 Uhr brachen bisher unbekannte Diebe in ein Wohnhaus in der Straße Im Hohen Rain ein und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen. Ob etwas gestohlen wurde ist bislang unklar, der verursachte Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Zeugenhinweise.

Plüderhausen: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte am Donnerstag zwischen 10:40 Uhr und 11:10 Uhr in der Straße Am Marktplatz einen geparkten Land Rover und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Fellbach: Streit eskaliert - Zeugen gesucht

Am Donnerstag, gegen 21:30 Uhr geriet ein 35-jähriger Mann in der Stuttgarter Straße in einen Streit mit einer Personengruppe, die ihm teilweise bekannt war. Dabei wurde der 35-Jährige aus dieser Gruppe von einer unbekannten Person ins Gesicht geschlagen. Er wurde dabei leicht verletzt. Das Polizeirevier Fellbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711 57720 bei der Polizei zu melden.

Fellbach: Trunkenheitsfahrt

Am Donnerstag, gegen 00:15 Uhr wurde ein 22-jähriger Opel-Fahrer im Bereich der L1142 im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf seine Fahrtüchtigkeit überprüft. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1 Promille. Der 22-Jährige musste sofort seinen Führerschein abgeben und sich einer Blutentnahme unterziehen.

Waiblingen: Unfallflucht

Am Donnerstag, zwischen 20:10 Uhr und 20:50 Uhr wurde auf einem Parkplatz in der Ruhrstraße ein dort parkender VW von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte der unbekannte Autofahrer den VW und verursachte einen Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0711 57720 zu melden.

Fellbach: Unfall mit verletztem Radfahrer - Zeugen gesucht

Am Donnerstagnachmittag, gegen 15:05 Uhr kam es auf Höhe Stauferstraße 19 zu einem Unfall zwischen einem 89-jährigen BMW-Fahrer und einem 62-jährigen Radfahrer. Dabei stürzte der Fahrradfahrer und verletzte sich leicht. Da beide Beteiligten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang machen, bittet das Polizeirevier Fellbach um Hinweise. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711 57720 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell