POL-AA: Ostalbkreis: Heizöltank entsorgt - Sachbeschädigung
Aalen (ots)
Hüttlingen: Heizöltank entsorgt
Zwischen Samstag, 24.01.26 und Sonntag, 25.01.26 hat eine unbekannte Person einen entsorgten und zersägten Heizöltank illegaler weise neben der Ballsporthalle im Bärenhaldenweg entsorgt. Hinweise auf die Person nimmt der Polizeiposten Wasseralfingen unter der Rufnummer 07361 97960 entgegen.
Schwäbisch Gmünd: Sachbeschädigung
In der Oberbettringer Straße wurde zwischen Donnerstag, 19 Uhr und Freitag, 11 Uhr, der Außenspiegel an einem BMW beschädigt. Die Spiegelabdeckung lag anschließend auf der Motorhaube, während der Spiegel einige Meter hinter dem PKW aufgefunden werden konnte. Hinweise in dieser Sache nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 3580 entgegen.
