Kreisfeuerwehrverband Main-Taunus e.V.

Feuerwehr MTK: Zehn Tipps der Feuerwehren für ein sicheres Weihnachtsfest - So bleiben die Feiertage im Main-Taunus-Kreis frei von bösen Überraschungen

Hofheim am Taunus (ots)

Gemütlich, entspannt und vor allem sicher - so sollen die Weihnachtsfeiertage für alle Menschen im Main-Taunus-Kreis verlaufen. "Wir wünschen allen Bürgerinnen und Bürgern ein schönes Weihnachtsfest ohne Brände und Notfälle", betont David Tisold, Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbandes Main-Taunus.

Damit die festliche Stimmung nicht durch einen Einsatz der Feuerwehr getrübt wird, geben die Feuerwehren zehn wichtige Sicherheitstipps für die Weihnachtszeit:

1. Kerzen niemals unbeaufsichtigt brennen lassen. Offenes Feuer sollte nie allein gelassen werden - insbesondere nicht in der Nähe von Kindern oder Haustieren. Unachtsamkeit ist eine der häufigsten Brandursachen.

2. Streichhölzer und Feuerzeuge kindersicher aufbewahren. Auch wenn sie in der Adventszeit häufiger genutzt werden: Sie gehören nicht in Kinderhände.

3. Ausreichenden Abstand zu brennbaren Materialien halten. Geschenkpapier, Vorhänge oder Dekorationen können sich schnell entzünden - auch durch Zugluft beim Lüften.

4. Kerzen nur in standsicheren, nicht brennbaren Halterungen verwenden.

5. Weihnachtsbaumkerzen richtig entzünden und löschen. Zünden Sie echte Kerzen von oben nach unten an und löschen Sie sie in umgekehrter Reihenfolge.

6. Kerzen rechtzeitig löschen. Trockene Zweige an Adventskränzen oder Weihnachtsbäumen stellen eine erhebliche Brandgefahr dar.

7. Löschmittel bereithalten. Bei echten Kerzen sollten Wassereimer, Feuerlöscher oder Feuerlöschsprays griffbereit stehen.

8. Elektrische Lichterketten prüfen. Achten Sie auf geprüfte Produkte mit Prüfsiegel und vermeiden Sie die Überlastung von Steckdosen.

9. Im Brandfall keine Risiken eingehen. Versuchen Sie nur dann selbst zu löschen, wenn dies gefahrlos möglich ist. Andernfalls Tür schließen, Wohnung verlassen und sofort den Notruf 112 wählen.

10. Rauchwarnmelder retten Leben. Sie warnen frühzeitig vor Brandrauch und verschaffen lebenswichtige Zeit zur Flucht.

Die Feuerwehren im Main-Taunus-Kreis sind auch an den Feiertagen rund um die Uhr einsatzbereit. Mit ein wenig Aufmerksamkeit kann jedoch jede und jeder dazu beitragen, dass Weihnachten ein sicheres Fest bleibt.

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Main-Taunus e.V., übermittelt durch news aktuell